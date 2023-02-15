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Венгрия заблокировала решение ЕС по требованию освободить Саакашвили из тюрьмы

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Грузия, Среда 15 февраля 2023 22:20
Венгрия заблокировала решение ЕС по требованию освободить Саакашвили из тюрьмы Фото: экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу Михеила Саакашвили. Состояние здоровья экс-президента Грузии, отбывающего шестилетний срок заключения якобы за злоупотребление властью, значительно ухудшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение. В ЕС Саакашвили считают врагом Кремля, поэтому есть опасения, что Россия убьет его руками Грузии. В подобном тоне выразился и глава польского правительства.

"Мы боимся, что все хуже всего может случиться с ним в Грузии", - признался Моравецкий.

Предложение по Грузии поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Дипломаты ЕС уверяют, что пытаются убедить Будапешт изменить свое мнение на этот счет. Следует отметить, что после достижения единодушия внутри сообщества инструментом давления, который ЕС может использовать, является то, что у Грузии европейские стремления.

Пресс-секретарь председателя дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о планируемом демарше ЕС по делу Саакашвили.

Михеил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Врачебная команда экс-президента заявила, что его состояние здоровья значительно ухудшилось после того, как он был заключен в октябре 2021 года и начал голодовку. В конце 2021 года его забрали в больницу.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михеила Саакашвили.

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Польша Венгрия Грузия Евросоюз Михаил Саакашвили
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