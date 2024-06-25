Доминирование доллара США гарантировано, попытки БРИКС провалились, - доклад

Доллар США остается основной мировой резервной валютой, и ни евро, ни так называемые страны БРИКС не смогли снизить глобальную роль доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра геоэкономики Атлантического совета.

"Роль доллара как основной мировой резервной валюты надежна в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и валютных операциях во всем мире. Все потенциальные соперники, включая евро, имеют ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем", - говорится документы.

Доминирование доллара

Как отмечается в докладе, доллар США служил ведущей мировой резервной валютой со времен Второй мировой войны. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире. Евро, вторая по популярности валюта, занимать долю в 21%.

В конце 2023 года доля юаня в мировых валютных резервах упала до 2,3% с пикового значения в 2,8% в 2022 году, несмотря на активную поддержку Пекином ликвидности юаня через своп-линии.

"Управляющие резервами могут воспринимать юань как геополитически рискованную валюту из-за опасений по поводу экономики Китая, позиции Пекина по российско-украинской войне, а также возросшей напряженности в отношениях с США и G7", - говорится в докладе.

Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.

Попытки дедолларизации БРИКС

Как отмечается в докладе, члены БРИКС переключили свое внимание с общей валюты на новые трансграничные платежные системы с целью создания более многополярной финансовой системы. Китай возглавил эти усилия, ускорив развитие Трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS) - механизма расчетов в юанях.

В период с июня 2023 года по май 2024 года к CIPS присоединилось 62 прямых участника, и теперь насчитывается 142 прямых и 1394 косвенных участника. SWIFT по-прежнему является доминирующим игроком с более чем 11 000 подключенными банками.

Переговоры вокруг платежной системы внутри БРИКС находятся на ранней стадии, но страны-члены достигли двусторонних и многосторонних соглашений друг с другом, уделяя особое внимание трансграничной оптовой цифровой валюте центральных банков (CBDC) и соглашениям о валютных свопах. "Эти соглашения, вероятно, будет трудно масштабировать из-за проблем регулирования и ликвидности, но со временем они могут стать основой для платформы обмена валюты", - говорится в докладе.

Почти треть всех центральных банков планируют увеличить свои золотые резервы в 2024 году. Хотя евро когда-то считалось конкурентом доллара на международной арене, он продолжает сильно отставать и ослабевает как привлекательная резервная валюта. Санкции 2022 года против России дали управляющим резервами сигнал о том, что евро подвергает их тем же геополитическим рискам, что и доллар. Те, кто хочет снизить риски, связанные с долларом, обратились к золоту, отмечается в документе.