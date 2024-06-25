Домінування долара США гарантовано, спроби БРІКС провалилися, - доповідь

Долар США залишається основною світовою резервною валютою, і ні євро, ні так звані країни БРІКС не змогли понизити глобальну роль долара.

"Роль долара як основної світової резервної валюти надійна у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Долар продовжує домінувати у валютних резервах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі. Усі потенційні суперники, включаючи євро, мають обмежені можливості кинути виклик долару у найближчому майбутньому", - йдеться про документи.

Домінування долара

Як зазначається у доповіді, долар США служив провідною світовою резервною валютою з часів Другої світової війни. Сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі. Євро, друга за популярністю валюта, займатиме частку в 21%.

Наприкінці 2023 року частка юаня у світових валютних резервах впала до 2,3% з пікового значення 2,8% у 2022 році, незважаючи на активну підтримку Пекіном ліквідності юаня через своп-лінії.

"Управляючі резервами можуть сприймати юань як геополітично ризиковану валюту через побоювання з приводу економіки Китаю, позиції Пекіна щодо російсько-української війни, а також збільшену напруженість у відносинах із США і G7", - йдеться у доповіді.

Крім того, на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій.

Спроби дедоларизації БРІКС

Як зазначається у доповіді, члени БРІКС переключили свою увагу із спільної валюти на нові транскордонні платіжні системи з метою створення більш багатополярної фінансової системи. Китай очолив ці зусилля, прискоривши розвиток Транскордонної міжбанківської платіжної системи (CIPS) – механізму розрахунків у юанях.

У період з червня 2023 року по травень 2024 року до CIPS приєдналося 62 прямі учасники, і тепер налічується 142 прямі та 1394 непрямі учасники. SWIFT, як і раніше, є домінуючим гравцем з більш ніж 11 000 підключеними банками.

Переговори навколо платіжної системи всередині БРІКС знаходяться на ранній стадії, але країни-члени досягли двосторонніх та багатосторонніх угод одна з одною, приділяючи особливу увагу транскордонній оптовій цифровій валюті центральних банків (CBDC) та угодам про валютні свопи. "Ці угоди, ймовірно, буде важко масштабувати через проблеми регулювання та ліквідності, але згодом вони можуть стати основою для платформи обміну валюти", - йдеться у доповіді.

Майже третина всіх центральних банків планує збільшити свої золоті резерви у 2024 році. Хоча євро колись вважалося конкурентом долара на міжнародній арені, він продовжує сильно відставати та слабшає як приваблива резервна валюта. Санкції 2022 року проти Росії дали керуючим резервами сигнал про те, що євро наражає їх на ті самі геополітичні ризики, що й долар. Ті, хто хоче зменшити ризики, пов'язані з доларом, звернулися до золота, наголошується в документі.