В будинку екс-нардепа Микитася провели обшуки

Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня 2019 року провели обшук за місцем проживання колишнього народного депутата Максима Микитася у передмісті Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Так, за процесуального керівництва прокурорів ГПУ слідчими ДБР встановлено, що народний депутат можливо вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в розмірі понад 200 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку.

Зазначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

Застава в сумі 5,5 млн гривень була внесена за Микитася, проте згодом Апеляційна палата ВАКС взяла його під варту і підняла суму застави до 80 млн гривень. Він вийшов під заставу 25 жовтня, однак на нього одягнули електронний браслет.

Крім того, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що явязанная зі скандальним забудовником Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.