Домашній матч збірної України в Кубку Девіса пройде в Туреччині

Матч Кубка Девіса між збірними України та Барбадосу, який мав відбутися 4-5 березня в Києві, перенесено до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федерації Тенісу України.

На засіданні Комітету Кубка Девіса було прийнято відповідне рішення після ознайомлення з доповіддю незалежних радників з питань безпеки та контролю ризиків. Там було зазначено, що Україна наразі перебуває в статусі найбільшої небезпеки. Також Комітет звернув увагу на те, що багато держав категорично закликають своїх громадян залишити межі України якомога скоріше.

Федерація тенісу України обрала місцем проведення матчу Кубка Девіса проти Барбадосу турецький готель Rixos Premium Belek, що знаходиться у регіоні Анталія.

Міжнародна федерація тенісу погодила запропоновану локацію та висловила подяку українському керівному органу тенісу за оперативне вирішення питання проведення матчу в обумовлені строки, 4 та 5 березня.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року наша команда програла збірній Норвегії у матчі за право грати на етапі Qualifiers. Сезон-2021 збірна України завершила на 34-му місці у рейтингу націй.