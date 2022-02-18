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Захисник "Брукліна" забив данк після проходу: момент дня в НБА

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США, П'ятниця 18 лютого 2022 14:28
Захисник "Брукліна" забив данк після проходу: момент дня в НБА Фото: Девід Дьюк (twitter.com/BrooklynNets)
Автор: Андрій Вирва

Захисник "Бруклін Нетс" Девід Дьюк забив потужний данк в матчі проти "Вашингтон Візардс", що дозволило йому очолити рейтинг кращих моментів дня в НБА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний захисник "Нетс" набрав лише 2 очки за 21 хвилину в матчі, який його команда програла з рахунком 103:117.

Девід Дьюк отримав передачу від Паттріка Міллса на триочковій дузі, прискорився та забив данк через руки центрового "Візардс" Денніела Геффорда.

Попри поразку, "Бруклін Нетс" залишається в зоні плей-оф, посідаючи восьме місце в східній конференції.

Хто такий Девід Дьюк

Захисник "Бруклін Нетс" народився на Род-Айленді. Виступав за коледж Провіденса.

Виставляв свою кандидатуру на Драфт-2021, але не був обраний жодним клубом.

Підписав контракт з "Брукліном", за який провів 19 матчів та в середньому за гру набирає 5,1 очка, 3,4 підбирання та 0,8 асистів.

До слова, ФБУ перенесла Матч зірок Суперліги на квітень через від'їзд легіонерів.

Нагадаємо, що героєм попереднього ігрового дня НБА став плеймейкер "Денвера" Монте Морріс.

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