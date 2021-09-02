Домашній арешт Медведчука: суд розглядає продовження запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він зараз перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію суду.

Виктору Медведчуку продолжили избирать меру пресечения. Смотрим трансляцию из зала суда Posted by Сегодня on Thursday, September 2, 2021

Генпрокурор 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет. Пізніше суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту Медведчука на цілодобовий домашній арешт.