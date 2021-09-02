Домашний арест Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения

Печерский райсуд Киева рассматривает продление меры пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он сейчас находится под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию суда.

Виктору Медведчуку продолжили избирать меру пресечения. Смотрим трансляцию из зала суда Posted by Сегодня on Thursday, September 2, 2021

Генпрокурор 11 мая подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля и обязал его носить средство контроля - электронный браслет. Позже суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Медведчука на круглосуточный домашней арест.