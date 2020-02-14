В будинок київського бізнесмена кинули гранату

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалий пов'язує інцидент з бізнес-конфліктом

В будинок київського бізнесмена Віктора Мазура, який є співвласником групи "Ромсат" та засновником "Ланет", кинули гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Повідомляється, що інцидент стався ще 4 лютого, вибухом вибило вікна, а осколки пошкодили фасад. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство" на наступний день за заявою самого Мазура.

Водночас адвокат бізнесмена розповів, що камера зафіксувала, як під будинок приїхав автомобіль, з нього вийшли люди, кинули гранату і зникли. Мазур вважає, що однією з версій нападу нібито може бути бізнес-конфлікт, пов'язаний з тим, що мережа "Ланет" відмовилася транслювати телеканал NewsOne, і нібито в день нападу бізнесмен скасував зустріч з керівництвом каналу.

Зазначимо, Мазур був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. З НКРЗІ він пішов у 2016 році.

Раніше в грудні 2019 року в Київській області іншому підприємцю кинули гранату на подвір'я. За даними поліції, нападник пішов на злочин після того, як йому не виплатили заробітну плату за будівельні роботи.