ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Київській області на подвір'я підприємця кинули гранату

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 17:20
В Київській області на подвір'я підприємця кинули гранату
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисника затримала поліція

Поліцейські затримали чоловіка, який кининув гранату на подвір'я підприємця у Васильківському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що сьогодні вранці у селі Велика Солтанівка на подвір’ї приватного будинку стався вибух.

Працівники кримінальної поліції одразу розпочали проводити низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання.

Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.

Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. До цього він неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку.

Встановлено, що чоловік кинув на подвір’я гранату РГД. Її рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи.

За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Раніше у Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

РБК-Україна писало, що у Рівному під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських.

Слідство встановило організатора замаху на депутата Соболева У Рівному у двір житлового будинку кинули гранату
Новини України замахгранатапредприниматели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся