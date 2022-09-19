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Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)

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Україна, Понедельник 19 сентября 2022 21:36
Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео) Фото: Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Російські війська у Донецькій області продовжують завдавати ударів по містах і селам регіону. Бахмут під обстрілами окупантів перебуває вже не перший місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Росіяни методично знищують українське місто Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Російська армія вже не перший місяць обстрілює місто. Окупанти наблизились до населеного пункту майже впритул, проте українські військові кожен день відбивають всі спроби захопити місто штурмом.

Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)

"Хата за хатою", - додали у міністерстві, маючи на увазі суцільні руйнування міста.

Нагадаємо, що російські війська намагаються наступати на Бахмут та Авдіївку.

Також, окупанти гатили та влучили у приватний будинок в Бахмуті.

Раніше, росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, внаслідок чого загинуло 7 цивільних.

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