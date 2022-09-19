Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)

Російські війська у Донецькій області продовжують завдавати ударів по містах і селам регіону. Бахмут під обстрілами окупантів перебуває вже не перший місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Росіяни методично знищують українське місто Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.

The russians are methodically destroying the Ukrainian city of Bakhmut, Donetsk region.

House by house. pic.twitter.com/LyfQOjeqYB — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022

Російська армія вже не перший місяць обстрілює місто. Окупанти наблизились до населеного пункту майже впритул, проте українські військові кожен день відбивають всі спроби захопити місто штурмом.

"Хата за хатою", - додали у міністерстві, маючи на увазі суцільні руйнування міста.