Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)
Російські війська у Донецькій області продовжують завдавати ударів по містах і селам регіону. Бахмут під обстрілами окупантів перебуває вже не перший місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Росіяни методично знищують українське місто Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.
The russians are methodically destroying the Ukrainian city of Bakhmut, Donetsk region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022
House by house. pic.twitter.com/LyfQOjeqYB
Російська армія вже не перший місяць обстрілює місто. Окупанти наблизились до населеного пункту майже впритул, проте українські військові кожен день відбивають всі спроби захопити місто штурмом.
"Хата за хатою", - додали у міністерстві, маючи на увазі суцільні руйнування міста.
Нагадаємо, що російські війська намагаються наступати на Бахмут та Авдіївку.
Також, окупанти гатили та влучили у приватний будинок в Бахмуті.
Раніше, росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, внаслідок чого загинуло 7 цивільних.
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