"Повинні повернутися відбудовувати Україну". Данія не збирається інтегрувати українців

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен чітко заявила про тимчасовий характер перебування у країні біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Статус біженця тимчасовий, тому ви повинні повернутися та допомогти відбудувати свою батьківщину, коли з'явиться така можливість. Це дасть нам змогу допомогти іншим біженцям", – сказала очільниця уряду.

Таким чином, Данія не має намірів інтегрувати українців у місцеву спільноту. Українські біженці отримали право перебувати на території Данії упродовж двох років. Вони можуть працювати, отримувати освіту та медичні послуги.