"Должны вернуться восстанавливать Украину". Дания не собирается интегрировать украинцев

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ясно заявила временный характер пребывания в стране беженцев из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.
Таким образом, Дания не намерена интегрировать украинцев в местное сообщество. Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.
Напомним, что ВОЗ заявила о психических расстройствах у полмиллиона беженцев из Украины.
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