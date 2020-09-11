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Повинні розібратися компетентні органи: В СН прокоментували інтерв'ю Богдана

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 04:02
Повинні розібратися компетентні органи: В СН прокоментували інтерв'ю Богдана
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В інтерв'ю, яке дав екс-глава Офісу президента Андрій Богдан було багато різних фантазій, припущень. Чи були там факти, повинні розібратися компетентні органи.

Про це заявив народний депутат, керівник партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання чи дійсно глава ОП Андрій Єрмак співпрацює з керівництвом РФ і погоджує в Москві кадрові призначення.

“Там багато чого було, різних фантазій, припущень, допусків. Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть, але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6 чи 7 році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Російською Федерацією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати - співпрацює з Російською Федерацією”, - сказав він.

Крім того Корнієнко відповів, що не знає чи можуть теоретично відбуватися зустрічі Єрмака і Порошенко в ресторані Sanahunt.

Нагадаємо, ексголова Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, що за його інформацією у київському ресторані Sanahunt чинний голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрічається з п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Крім того, Богдан заявив, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

У зв'язку з цими заявами ДБР викликало Богдана на допит.

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