ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Должны разобраться компетентные органы: В СН прокомментировали интервью Богдана

Киев, Пятница 11 сентября 2020 04:02
Должны разобраться компетентные органы: В СН прокомментировали интервью Богдана
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В интервью, которое дал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан было много разных фантазий, предположений. Были ли там факты, должны разобраться компетентные органы.

Об этом заявил народный депутат, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения.

"Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией", - сказал он.

Кроме того Корниенко ответил, что не знает могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Напомним, экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что по его информации в киевском ресторане Sanahunt действующий председатель Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.

В связи с этими заявлениями ГБР вызвало Богдана на допрос.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Андрей Богдан
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь