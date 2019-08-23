На посаду другого віце-спікера Ради подали декілька кандидатур

На посаду заступника голови Верховної ради було подано декілька кандидатур. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков відзначив, що ці пропозиції ще будуть додатково обговорюватись, а ухвалювати рішення буде Верховна рада. "Тому що подано декілька пропозицій на цю посаду (віце-спікера - ред.) ", - сказав він.

За його словами, впродовж засідання 23 серпня ще не будуть затверджені голови комітетів.

"За кілька хвилин ми будемо пропонувати прийняти деякі рішення. Трошки пізніше (питання щодо прізвищ - ред.)", - додав він.

Разумков повідомив, що робочі підгрупи новообраних депутатів будуть працювати впродовж вихідних.

"Ми вчора говорили з колегами. Всі готові працювати на вихідних так само", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін заявив, що його партія подає кандидата на посаду віце-спікера Верховної ради. Проте він не назвав прізвище кандидата від "Батьківщини" на цей пост.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. На посаду першого заступника спікера парламенту пропонують представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука також від партії "Слуга народу"