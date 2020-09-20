Повинен понести відповідальність: Разумков впевнений, що депутати не будуть захищати Юрченка

Нардеп зі "Слуги народу" Олександр Юрченко повинен понести відповідальність у повному обсязі, якщо його вина буде визнана судом. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков впевнений, що депутати не будуть захищати колегу, підозрюваного в отриманні великого хабара.

Про це спікер заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

У той же час, Разумков вважає, що якщо один депутат з політсили бере хабарі, це не означає, що інші такі ж.

"Якщо ми говоримо, з якої фракції - тут, насправді, неважливо для мене, як для голови ВР, і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер - є корупціонер", - заявив він.

Разумков впевнений, що депутати не будуть захищати колегу, підозрюваного в корупції.

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. На сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений в тих чи інших діях - він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. На сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене такі заяви не надходили ", - зазначив спікер.

Крім того, Разумков підкреслив, що скандал з Юрченком завдав репутаційної шкоди партії і фракції "Слуга народу".

"Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватися і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об'єктивно бути не може", - сказав він.

Нагадаємо, нардеп Юрченко не з'явився в суд, де йому повинні були обрати запобіжний захід, засідання перенесли.

Раніше повідомлялося, що Юрченку вручили підозру в отриманні хабара у великому розмірі, а також у підбурюванні до повторної дачі хабара за попередньою змовою групою осіб.

Він нібито вимагав хабар за внесення правок до законопроекту про переробку відходів. Нардеп просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів.

У зв'язку зі скандалом Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу".

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

У справі також фігурує його неформальний помічник Іван Фіщенко, який вже вийшов під заставу з СІЗО. Їх викрили в рамках спецоперації НАБУ з впровадженням агента під прикриттям. За даними слідства, Юрченко за гроші лобіював правки до законодавства, а Фіщенко фактично був посередником при передачі хабарів.