Спор за Тереблянскую соль: директор "Катион Инвест" звал журналистов, но сам не пришел в суд

Корпоративный конфликт вокруг ООО "Катион Инвест", которое разрабатывает Тереблянское соляное месторождение в Закарпатской области, вновь не получил развязки. Заседание Северного апелляционного хозяйственного суда перенесли на 11 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты заседания суда.

Журналисты пришли, директор - нет

От фонда "ЭХО" на заседание пришли отец директора Валентин Кондратьев и адвокат Виталий Кулаков. Во время заседания адвокат отметил, что не пришли "наши журналисты". В то же время журналисты многих СМИ, которых Сергей Кондратьев приглашал на заседание, присутствовали в зале. Самого Кондратьева на заседании не было.

Дело №910/15970/25 касается, в частности, законности отстранения и восстановления Сергея Кондратьева в должности директора. В ноябре 2025 года наблюдательный совет временно отстранил его, ссылаясь на ненадлежащее выполнение финансово-хозяйственных обязанностей и возможные убытки. Кондратьевы назвали это рейдерством. В декабре Минюст восстановил Кондратьева в должности.

По словам бывшего и. о. директора Александра Прозура, Сергей Кондратьев в июле 2024 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался. Еще в мае он подал заявление об увольнении. По информации СМИ, впоследствии, находясь за границей, Кондратьев обжаловал вопрос своего увольнения в суде.

Чья это компания

"Мы в 2021 году приобрели эту компанию. Больше собственник компании - Кондратьев Валентин, он тогда приобрел эту компанию, а я вроде директор", - говорил Сергей Кондратьев изданию СтопКор в 2024 году.

Валентин Кондратьев - бенефициар "ЭХО", одного из трех участников "Катион Инвест". В ноябре 2025 года именно он заявлял о возобновлении добычи и заключении новых договоров, хотя руководителем по данным реестра на тот момент был Александр Прозур.

По словам Игоря Герея, одного из участников общества, Валентин Кондратьев также имел право первой подписи в "Катион Инвест", хотя соответствующего решения общего собрания, утверждает он, не принимали.

Он также отметил, что других участников якобы не допускают к документам и информации о деятельности компании. При этом, например, АО "ЗНВКИФ "ЮКОН" с долей 45% является одним из основных инвесторов ООО "Катион Инвест" и, по данным участников конфликта, вложил около 160 млн грн.

Вклад Кондратьевых якобы был меньше и оформлен как кредит под 25% годовых. Герей утверждает, что "ЭХО" предоставило в кредит те же 40 млн грн, которые "ЮКОН" заплатил за свою долю.

450 тысяч тонн против 6 тысяч

В феврале 2024 года Сергей Кондратьев заявлял о планах производить 450 тыс. тонн соли в год, а выйти на объем, "который удовлетворит всю Украину", - в 2026 году.

В мае того же года он сообщил, что с начала года было добыто около 6 тыс. тонн, а с марта добыча была остановлена.

В июне 2026 года Кондратьев вновь заявил о перспективе производства 450 тыс. тонн соли в год. При этом на момент публикации до завершения 2026 года оставалось менее трех месяцев.

Оборудование и продажа соли

В 2024 году Сергей Кондратьев заявлял, что "никогда не будем спекулировать" солью. Тогда же он называл цену 2820 грн за тонну.

В то же время, по данным СтопКора, в 2023 году связанные с Валентином Кондратьевым компании продавали Тереблянскую соль государственным заказчикам по 7050 грн за тонну. Это примерно в 2,5 раза больше цены, которую называл Сергей Кондратьев.

По словам Прозура, в настоящее время соль продает не совместная компания проекта ООО "ТД "Соль Закарпатья", а ООО "ВМ Варга". Он также связывает эту компанию с Валентином Кондратьевым.

Игорь Герей считает, что средства от реализации соли могут поступать не непосредственно в "Катион Инвест", а направляться в связанные компании.

Отдельно правоохранители расследуют возможное неотражение части добытой соли в отчетности и ее продажу третьим лицам. Как следует из судебного определения, в производстве №12023070000000371 проверяются возможные убытки на сумму свыше 1 млн грн. Приговора по этому производству нет.