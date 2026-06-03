Тереблянское месторождение вышло из конфликта и хочет заменить "Артемсоль" в техническом сегменте
После корпоративного конфликта между собственниками и остановки в 2024-2025 годах Тереблянское соляное месторождение возобновило поставки продукции. Когда предприятие выйдет на мощности 450 тысяч тонн в год?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, полученную от директора компании-оператора "Катион Инвест" Сергея Кондратьева.
Главное:
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Возобновление работы: осенью 2025 года предприятие вернулось к работе и начало поставки технической соли украинским компаниям
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Решение Госгеонедр: рабочая группа ведомства оставила спецразрешение действующему недропользователю
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Планы: в 2026 году месторождение планирует выйти на проектный показатель в 450 тысяч тонн соли в год, что закроет внутренний дефицит.
В 2024 году компания ООО "Катион Инвест", которая владеет спецразрешением на добычу соли на Тереблянском месторождении, приостановила работу из-за корпоративного конфликта.
Однако уже прошлой осенью предприятие начало поставки технической соли, подтвердил в комментарии РБК-Украина директор "Катион Инвест" Сергей Кондратьев. Сейчас украинские компании активно закупают тереблянскую соль на сезон 2026-2027 годов.
"В ноябре 2025 года нас пытались рейдерски захватить. Незаконно сменили директора - поставили бывшего депутата Прилуцкого горсовета, человека, подконтрольного Омельяненко. И тот сразу продал спецразрешение на пользование недрами какой-то компании из Прилук", - отметил РБК-Украина Сергей Кондратьев.
Впрочем, сторона совладельца Игоря Герея (5% доли), связанная с Оксаной Омельяненко (45% доли через АО "ЗНВКИФ "Юкон""), отрицает обвинения в рейдерстве.
Они утверждают, что смена директора в ноябре 2025 года была законной из-за системных нарушений Сергея Кондратьева, которые привели к долгам, остановке добычи и техногенным рискам.
По их мнению, назначение Александра Прозура должно было разблокировать работу предприятия.
Попытку отчуждения спецразрешения в декабре 2025 года сторона Омельяненко-Герея не комментировала. Впрочем, рабочая группа Госгеонедр в итоге отказала в смене пользователя из-за налогового долга и недостоверных данных.
"Меня восстановили в должности через антирейдерскую комиссию Минюста, переоформление спецразрешения я заблокировал", - пояснил РБК-Украина Сергей Кондратьев.
Тереблянское месторождение имеет значительные запасы каменной соли: 15,5 млн тонн по категории С1 и 505,4 млн тонн с неопределенным промышленным значением по категории С2. Особенность местной соли заключается в низкой цене, благодаря высокой плавильной способности.
"Тереблянская соль имеет плавильную способность 16 - это означает, что один килограмм расплавляет 16 килограммов льда. Для сравнения, у египетской соли этот показатель около 5. То есть нашей соли надо втрое меньше", - объясняет Кондратьев.
В 2026 году предприятие планирует выйти на проектную мощность 450 тысяч тонн в год.
Полное восстановление работы на Тереблянском месторождении позволит не только закрыть дефицит технической соли в Украине, но и существенно покрыть спрос на пищевую. Об этом рассказали РБК-Украина в Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ).
Напомним, весной 2022 года в результате оккупации Соледара Донецкой области Украина потеряла "Артемсоль" - крупнейшее соледобывающее предприятие страны с долей рынка около 90% и мощностью более 7 млн тонн в год.
Страна оказалась перед выбором: адаптироваться в режиме реального времени, развивая собственную добычу и резко наращивая импорт.
Уже в 2022 году закупки за рубежом выросли почти втрое - до 284 тысяч тонн, а расходы подскочили в семь раз.
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