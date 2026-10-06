Спір за Тереблянську сіль: директор "Катіон Інвест" кликав журналістів, але не прийшов на суд

Корпоративний конфлікт навколо ТОВ "Катіон Інвест", яке розробляє Тереблянське соляне родовище на Закарпатті, знову не отримав розв'язки. Засідання Північного апеляційного господарського суду перенесли на 11 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати засідання суду.

Журналісти прийшли, директор - ні

Від фонду "ЕХО" на засідання прийшли батько директора Валентин Кондратьєв і адвокат Віталій Кулаков. Під час засідання адвокат зауважив, що не прийшли "наші журналісти". Водночас журналісти багатьох ЗМІ, яких Сергій Кондратьєв запрошував на засідання, були присутні в залі. Самого Кондратьєва на засіданні не було.

Справа №910/15970/25 стосується, зокрема, законності відсторонення та поновлення Сергія Кондратьєва на посаді директора. У листопаді 2025 року наглядова рада тимчасово усунула його, посилаючись на неналежне виконання фінансово-господарських обов'язків і можливі збитки. Кондратьєви назвали це рейдерством. У грудні Мін'юст поновив Кондратьєва на посаді.

За словами колишнього в. о. директора Олександра Прозура, Сергій Кондратьєв у липні 2024 року виїхав з України і відтоді не повертався. Ще у травні він подав заяву про звільнення. За інформацією ЗМІ, згодом, перебуваючи за кордоном, Кондратьєв оскаржував питання свого звільнення в суді.

Чия це компанія

"Ми в 2021 році придбали цю компанію. Більше власник компанії - Кондратьєв Валентин, він тоді придбав цю компанію, а я ніби директор", - казав Сергій Кондратьєв виданню СтопКор у 2024 році.

Валентин Кондратьєв - бенефіціар "ЕХО", одного з трьох учасників "Катіон Інвест". У листопаді 2025 року саме він заявляв про відновлення видобутку та укладення нових договорів, хоча керівником за даними реєстру на той момент був Олександр Прозур.

За словами Ігоря Герея, одного з учасників товариства, Валентин Кондратьєв також мав право першого підпису в "Катіон Інвест", хоча відповідного рішення загальних зборів, стверджує він, не ухвалювали.

Він також зазначив, що інших учасників нібито не допускають до документів та інформації про діяльність компанії. При цьому, до прикладу, АТ "ЗНВКІФ "ЮКОН" із часткою 45% є одним з основних інвесторів ТОВ "Катіон Інвест" та, за даними учасників конфлікту, вклав близько 160 млн грн.

Внесок Кондратьєвих нібито був меншим і оформлений як кредит під 25% річних. Герей стверджує, що "ЕХО" надало в кредит ті самі 40 млн грн, які "ЮКОН" заплатив за свою частку.

450 тисяч тонн проти 6 тисяч

У лютому 2024 року Сергій Кондратьєв заявляв про плани виробляти 450 тис. тонн солі на рік, а вийти на обсяг, "який задовольнить всю Україну", - у 2026 році.

У травні того ж року він повідомив, що з початку року було видобуто близько 6 тис. тонн, а з березня видобуток зупинили.

У червні 2026 року Кондратьєв знову заявив про перспективу виробництва 450 тис. тонн солі на рік. При цьому до завершення 2026 року на момент публікації залишилося менше трьох місяців.

Обладнання та продаж солі

У 2024 році Сергій Кондратьєв заявляв, що "ніколи не будемо спекулювати" сіллю. Тоді ж він називав ціну 2820 грн за тонну.

Водночас, за даними СтопКору, у 2023 році пов'язані з Валентином Кондратьєвим компанії продавали Тереблянську сіль державним замовникам по 7050 грн за тонну. Це приблизно у 2,5 раза більше за ціну, яку називав Сергій Кондратьєв.

За словами Прозура, наразі сіль продає не спільна компанія проєкту ТОВ "ТД "Сіль Закарпаття", а ТОВ "ВМ Варга". Він також пов'язує цю компанію з Валентином Кондратьєвим.

Ігор Герей вважає, що кошти від реалізації солі можуть не надходити безпосередньо до "Катіон Інвест", а бути спрямованими до пов'язаних компаній.

Окремо правоохоронці розслідують можливе невідображення частини видобутої солі у звітності та її продаж третім особам. Як випливає з ухвали суду, у провадженні №12023070000000371 перевіряються можливі збитки понад 1 млн грн. Вироку у цьому провадженні немає.