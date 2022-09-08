У НБУ назвали причину дефіциту валюти в касах банків
Проблема з нестачею готівкової валюти в касах деяких банків була викликана тимчасовими логістичними труднощами. Фундаментальних причин не існує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.
За його совами, до війни банки завозили готівкову валюту літаками і це займало один-два дні від замовлення.
"На жаль, війна зумовила суттєве погіршення ланцюгу поставок. Зараз вони відбуваються не літаками, а наземним транспортом. Внаслідок цього зменшились обсяги, існують фізичні обмеження інкасаторських машин, існує необхідність перезавантаження готівки на кордоні", - сказав він.
Крім того, НБУ провів лібералізацію, дозволивши банкам продавати населенню більше валюти, що викликало попит.
Гелетій нагадав, що вчора НБУ обміняв банкам готівкової валюти на 100 млн доларів. У понеділок НБУ обміняє також і євро.
"Ця ситуація має виключно тимчасовий характер. Немає жодних макроекономічних підстав. Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності: якщо на початок війни це було 5,9 млрд доларів, то зараз це 7,2 млрд доларів", - сказав він.
Нагадаємо, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн доларів готівкою і фактично вся сума була обрана банками.