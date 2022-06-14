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Доларові мільйонери їдуть із РФ: названо цифру

Фото: з Росії відмічено відтік доларових мільйонерів (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця року з Росії можуть виїхати15 тисяч доларових мільйонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську консалтингову фірму з питань міграції Henley&Partners.

За її даними, з Росії може виїхати 15% всіх жителів з капіталом від 1 мільйону доларів. Таким чином потік емігрантів за результатами цього року буде на 9,5 тисяч осіб більшим, ніж у 2019 році, до пандемії коронавірусу.

"Історично склалося так, що великим колапсам країн зазвичай передував прискорений від'їзд заможних людей", - каже керівник відділу досліджень New World Wealth, яка підготувала дані для Henley & Partners Ендрю Амоїлс.

Багатії, згідно з аналітикою Henley & Partners, частіше всього переїжджають до США та Великобританії. Хоча цього року в пріоритеті - і ОАЕ.

Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції із ним фінансовим установам заборонило міністерство фінансів США.

Нагадаємо, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.

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Російська Федерація