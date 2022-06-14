Доларові мільйонери їдуть із РФ: названо цифру

До кінця року з Росії можуть виїхати15 тисяч доларових мільйонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську консалтингову фірму з питань міграції Henley&Partners .

За її даними, з Росії може виїхати 15% всіх жителів з капіталом від 1 мільйону доларів. Таким чином потік емігрантів за результатами цього року буде на 9,5 тисяч осіб більшим, ніж у 2019 році, до пандемії коронавірусу.

"Історично склалося так, що великим колапсам країн зазвичай передував прискорений від'їзд заможних людей", - каже керівник відділу досліджень New World Wealth, яка підготувала дані для Henley & Partners Ендрю Амоїлс.

Багатії, згідно з аналітикою Henley & Partners, частіше всього переїжджають до США та Великобританії. Хоча цього року в пріоритеті - і ОАЕ.