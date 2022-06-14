Долларовые миллионеры уезжают из РФ: названа цифра

До конца года из России могут уехать 15 тысяч долларовых миллионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую консалтинговую фирму по миграции Henley&Partners.
По ее данным, из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов. Таким образом, поток эмигрантов по результатам этого года будет на 9,5 тысяч человек больше, чем в 2019 году, к пандемии коронавируса.
"Исторически сложилось так, что большим коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд богатых людей", - говорит руководитель отдела исследований New World Wealth, которая подготовила данные для Henley & Partners Эндрю Амоилс.
Богачи, согласно аналитике Henley & Partners, чаще всего переезжают в США и Великобританию. Хотя в этом году в приоритете - и ОАЭ.
Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.
Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.
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