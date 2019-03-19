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Долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    19.03.2019 - 13:48
Долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар підріс на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 19 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,17 грн/долар, купівлі до 27,14 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні USD/UAH - 27,1300 - 27,1550 грн/долар, євро 30,8061 - 30,8345 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4229 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,1450    27,1700

EUR/UAH     30,8258    30,8515

RUB/UAH     0,4218       0,4226

Долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 18 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,7649 - 30,7989 грн/євро, російський рубль 0,4214 - 0,4220 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,13 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 2713,189 гривень за 100 доларів (+11,7041 гривень).

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Теми: Курс долара
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