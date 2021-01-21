Долар відновив зростання: НБУ встановив курс на 21 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 28,2035 гривень за 1 долар (+0,0491 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,1544 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,21 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.