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Курс долара на 20 січня знизився після різкого зростання

Київ, Середа 20 січня 2021 07:45
Курс долара на 20 січня знизився після різкого зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Курс долара на 20 січня знизився після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.

Курс долара на 20 січня знизився після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 34,19 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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