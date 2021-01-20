Курс долара на 20 січня знизився після різкого зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 34,19 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.