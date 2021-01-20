Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 34,1863 - 34,2106 грн/євро, російський рубль 0,3839 - 0,3843.

Відзначимо, 19 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1169 - 34,1411 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.