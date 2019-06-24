Доллар снижается, евро растет на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 11 копеек, евро подорожал на 6 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 26,30 гривен за доллар, в покупке снизился на 15 копеек до 26,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,95 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90 - 26,15 (26,00 - 26,30 - 21 июня), продажи 26,00 - 26,50 (26,30 - 26,65 - 21 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,03 (26,18 - 21 июня), продажи - 26,30 (26,41 - 21 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,16 - 29,75 (29,10 - 29,75 - 21 июня), продажи 29,75 - 30,25 (29,75 - 30,20 - 21 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,44 (29,42 - 21 июня), продажи - 29,95 (29,89 - 21 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 21 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 21 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,83 - 21 июня), продажи 4,17 (4,17 - 21 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7674 - 29,7989 грн/евро, российский рубль 0,4156 - 0,4163 грн/рубль.