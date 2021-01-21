Долар продовжив зростання: НБУ встановив курс на 22 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 28,2561 гривень за 1 долар (+0,0526 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,2035 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,22 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.