Долар продовжує дорожчати в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 9 копійок до 26,86 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 29,83 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,15 (26,06 - 14 березня), продажу - 26,867 (26,77 - 14 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,06 (28,89 - 14 березня), продажу - 29,83 (29,80 - 14 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,34 (3,28 - 14 березня), продажу 3,72 (33,76 - 14 березня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн.

Аналітики відзначають, що повномасштабна фінансова криза через коронавірус призвела до девальвації валют країн. При цьому в зростанні курсу долара до гривні, яке спостерігалося протягом останнього тижня, немає нічого специфічного, пов'язаного саме з гривнею або з українською економікою.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавіруса.