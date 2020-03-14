Курс долара в обмінних пунктах за тиждень виріс на 2 гривні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар росте через світову фінансову кризу, викликану пандемією коронавірусу

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 березня 2020 року, об 11:30 курс долар у продажу порівняно минулого з п'ятницею, 6 березня, виріс на 2 гривні 11 копійок до 26,77 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 83 копійки до 29,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,06 (24,57 - 6 березня), продажу - 26,77 (24,66 - 6 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,80 (27,97 - 6 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,28 (3,41 - 6 березня), продажу 3,76 (3,78 - 6 березня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

Аналітики відзначають, що повномасштабна фінансова криза через коронавірусу призвеоа до девальвації валют країн. При цьому в зростанні курсу долара до гривні, яке спостерігалося протягом останнього тижня, немає нічого специфічного, пов'язаного саме з гривнею або з українською економікою.