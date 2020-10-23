Долар перейшов до зростання: НБУ встановив курс на понеділок

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2911 гривень за 1 долар (+0,0261 грн). При цьому курс долара на 23 жовтня становить 28,2650 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає після трьох днів зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,46 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 жовтня довідковий курс на рівні 28,28 грн/долар, підвищив його у порівнянні з 22 жовтня (28,25 грн/долар).

Прогноз

Нагадаємо, за даними НБУ, ключовим ризиком для кредитних менеджерів українських банків у III кварталі 2020 року виявився валютний - майже 40% банків відзначили його зростання. Таких високих значень валютний ризик досягав лише в момент введення карантинних обмежень та у кризовому 2014 році.