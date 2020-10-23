Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2650 гривень за 1 долар (-0,0087 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 28,2737 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після зростання минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 жовтня довідковий курс на рівні 28,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 жовтня (28,28 грн/долар).

Прогноз

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку, що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.