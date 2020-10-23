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Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 07:45
Офіційний курс долара знижується третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2650 гривень за 1 долар (-0,0087 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 28,2737 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після зростання минулого тижня.

Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 жовтня довідковий курс на рівні 28,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 жовтня (28,28 грн/долар).

Прогноз

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку, що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.

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