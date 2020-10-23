Курс долара на міжбанку завершує тиждень зростанням

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,30

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,46 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3150 грн/долар, євро 33,4449 - 33,4626 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3697 грн/рубль.

Відзначимо, 22 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 33,4207 - 33,4444 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2650 гривень за 1 долар (-0,0087 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 28,2737 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після зростання минулого тижня.

Прогноз

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку, що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.