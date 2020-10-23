ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Валютний ризик для українських банків зріс до рекордних рівнів

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 15:42
Валютний ризик для українських банків зріс до рекордних рівнів
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ключовим ризиком для кредитних менеджерів українських банків у ІІІ кварталі 2020 року виявився валютний - майже 40% банків наголосили на його зростанні. Таких високих значень валютний ризик набував лише в момент запровадження карантинних обмежень та в кризовому 2014 році.

Про це йдеться у "Опитуванні про умови банківського кредитування" Національного банку України за ІV квартал 2020 року.

Як зазначається в огляді, банки очікують посилення валютного ризику в наступному кварталі.

Валютний ризик для українських банків зріс до рекордних рівнів

За даними опитування, на зростання кредитного ризику вказала лише третина банків. Процентний ризик та ризик ліквідності, на думку банків, знизилися.

"Банки очікують посилення валютного ризику в наступному кварталі. Очікування реалізації інших ризиків помірні", - йдеться в документі.

Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ. Дані звіт містять оцінку стану банківського кредитного ринку в ІІІ кварталі та очікувань на ІV квартал 2020 року.

Нагадаємо, українські банки очікували, що у III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться, водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українибанкикредит

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся