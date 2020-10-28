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Курс долара росте четвертий день поспіль

Київ, Середа 28 жовтня 2020 16:19
Курс долара росте четвертий день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає після зниження минулого тижня

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Курс долара росте четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.

Курс долара росте четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,38 гривень за долар, курс купівлі - 28,36 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,40 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 жовтня довідковий курс на рівні 28,39 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 жовтня (28,36 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні необхідність платити щомісячні податки буде стимулювати продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсом гривні до долара.

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