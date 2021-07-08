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Долар на міжбанку перейшов до зростання

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Київ, Четвер 08 липня 2021 17:29
Долар на міжбанку перейшов до зростання Фото: курс долара трохи знизився на міжбанку (freepik)
Автор: РБК-Україна

На закритті міжбанку 8 липня 2021 року курс долара у продажу порівняно з попередньою сесією зріс на 6 копійок - до 27,33 гривень, у продажу - до 27,30 гривень. Курс євро в продажу показав ще більш впевнене зростання і піднявся на 22 копійки - до 32,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3723 - 32,4079 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Долар на міжбанку перейшов до зростання

Нагадаємо, 7 липня торги закрилися у діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 32,1659 - 32,1895 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Незважаючи на зростання американської валюти на міжбанку, Національний банк України вирішив незначно опустити офіційний курс на завтра.

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 27,2862 гривень за 1 долар (-0,0131). При цьому курс долара на 8 липня становив: 27,2993 гривень за 1 долар.

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