Без різких коливань: курс долара трохи виріс перед вихідними

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2021 року підняв офіційний курс до 27,32 гривень за долар. Це майже на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлений на такому рівні: 27,3234 гривень за 1 долар (+0,0372). При цьому курс долара на 9 липня становив: 27,2862 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, наступний тиждень почнеться з офіційного курсу на позначках близько 27,30 гривень за долар, біля яких він знаходився протягом останніх днів без різких коливань.

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 27,31 гривень за долар, в покупці - до 27,29 гривень за долар. Менш ніж за годину до його закриття долар продається за 27,33 гривень.