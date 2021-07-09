ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Без різких коливань: курс долара трохи виріс перед вихідними

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 липня 2021 16:25
Без різких коливань: курс долара трохи виріс перед вихідними Фото: курс долара зріс до 27,32 гривень (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2021 року підняв офіційний курс до 27,32 гривень за долар. Це майже на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлений на такому рівні: 27,3234 гривень за 1 долар (+0,0372). При цьому курс долара на 9 липня становив: 27,2862 гривень за 1 долар.

Без різких коливань: курс долара трохи виріс перед вихідними

Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, наступний тиждень почнеться з офіційного курсу на позначках близько 27,30 гривень за долар, біля яких він знаходився протягом останніх днів без різких коливань.

Без різких коливань: курс долара трохи виріс перед вихідними

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 27,31 гривень за долар, в покупці - до 27,29 гривень за долар. Менш ніж за годину до його закриття долар продається за 27,33 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України курсы валют Курс долара
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі