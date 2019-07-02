Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки, евро на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,23 гривен за доллар, в покупке на 2 копейки до 26,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,74 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 1 июля), продажи 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 1 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,00 (26,02 - 1 июля), продажи - 26,23 (26,26 - 1 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,05 - 29,60 - 1 июля), продажи 29,50 - 30,00 (29,60 - 30,05 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,30 (29,36 - 1 июля), продажи - 29,74 (29,84 - 1 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,07 - 1 июля), продажи - 4,07 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 1 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,82 (3,85 - 1 июля), продажи 4,18 (4,16 - 1 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1750 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,5620 - 29,5763 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4144 грн/рубль.