Долар і євро продовжили зниження на міжбанку

Долар і євро на міжбанку знизилися

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,32 грн/доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,2700 - 26,3200 грн/доллар, евро 29,5406 - 29,5942 грн/евро, российский рубль 0,3979 - 0,3988 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2700 26,3200

EUR/UAH 29,5406 29,5942

RUB/UAH 0,3979 0,3988

Напомним, 7 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3600 -26,3850 грн/доллар, евро 29,6022 - 29,6277 грн/евро, российский рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 2638,9167 гривен за 100 долларов (-9,1975 гривен).