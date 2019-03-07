Долар і євро продовжили зниження на міжбанку

Долар і євро на міжбанку знизилися

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 26,39 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,3700 - 26,3900 грн/доллар, евро 29,8297 - 29,8523 грн/евро, российский рубль 0,3996 - 0,4002 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,3900

EUR/UAH 29,8297 29,8523

RUB/UAH 0,3996 0,4002

Напомним, 6 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4400 - 26,4700 грн/доллар, евро 29,8983 - 29,9322 грн/евро, российский рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,48 грн/доллар, что на 28 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 марта установлен на таком уровне: 2648,1142 гривен за 100 долларов (-28,1234 гривен).