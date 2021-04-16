Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 19 квітня

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро.

Прогноз

Відзначимо, за даними опитування НБУ в I кварталі 2021 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар.