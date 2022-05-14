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У Херсонській області окупанти хочуть провести "перепис" населення, - Денісова

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Херсонська область, Субота 14 травня 2022 16:15
У Херсонській області окупанти хочуть провести "перепис" населення, - Денісова Херсонська область (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти хочуть провести "перепис" населення у Херсонській області. Зазначається, що ворог хоче це зробити, як раніше це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Зокрема, жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення.

Також в оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.

Окрім того, окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця.

"Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Херсонську область ймовірно фосфорними снарядами.

Також ми писали, що Росія намагається закріпити позиції в Херсонській області, аби просунутись до Миколаївської.

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