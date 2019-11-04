Сума боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом" зросла до 3 млрд доларів

Сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів. Про це виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, "Газпром" винен "Нафтогаз" через те, що не виконував свої контрактні зобов’язання за транзитним контрактом.

"А зараз за рішенням Стокгольмського арбітражу Газпром нам винний 3 млрд доларів", - повідомив Вітренко.

Виконавчий директор Групи "Нафтогаз" заявив, що компанія і надалі буде вирішувати всі суперечки з "Газпромом" у Стокгольмі.

"І ми спокійно, конструктивно і виважено, нагадуємо нашим контрагентам, що Стокгольмський арбітраж в нашому контракті з Газпромом визначений як єдиний механізм вирішення суперечок. І контракті також зазначено, що його рішення є остаточними та обов’язковими для виконання", - додав він.

Нагадаємо 1 листопада "Нафтогаз" направив в Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги проти "Газпрому" на 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за можливе припинення транзиту російського газу по території України.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.