Долетит до Москвы: Анкара показала свою ракету Yildirimhan

3 мин
Турция присоединилась к небольшому количеству стран, которые имеют межконтинентальные ракеты
aimg Филипп Бойко
Фото: турецкая ракета Yildirimhan (Clash Report)

Турция готовится войти в узкий круг государств, владеющих межконтинентальным баллистическим оружием. Анкара планирует испытать новейшую ракету, способную поражать цели на расстоянии 6000 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Во время выставки SAHA Defense Expo в Стамбуле страна представила ракету Yildirimhan. Ее назвали в честь османского султана и теперь Турция будет стоять в одном ряду с США и Россией.

Ракета работает на жидком топливе, а также может нести боевую часть весом 3000 килограммов. Кроме военных целей, Анкара использует эти технологии для вывода спутников, чтобы обеспечить стране независимость в разведке и мониторинге в реальном времени.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил:

"Мы считаем, что используем его только как средство сдерживания, но если нам когда-нибудь придется применить, никто не должен сомневаться, что мы сделаем это без колебаний. Мы оцениваем, что используем его максимально эффективно".

Почему ракету испытают в Сомали

Для первых тестовых запусков выбрали Сомали, а сами ракеты будут лететь в направлении Индийского океана. Это позволит избежать пролета над густонаселенными территориями.

Дело в том, что Анкара имеет самую большую зарубежную военную базу именно в Сомали. Сомалийское правительство поддерживает проект. Государственный министр иностранных дел Али Мохамед Омар заявил:

"Сомали рассматривает партнерство как возможность привлечь инвестиции, создать рабочие места, наращивать техническую экспертизу и расширить сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий, которые могут поддерживать связь, мониторинг климата, образование и экономическое развитие".

Сегодня у Турции нет ядерного оружия. Однако МБР обычно ассоциируются именно с ним. Ситуацию обостряет война Израиля и США против Ирана. Анкара боится атомных амбиций Тегерана и это заставляет страну создавать мощное средство сдерживания, пишет Bloomberg.

Какие ракеты уже есть у Турции

Анкара не останавливается на одной разработке. Страна создает целую линейку баллистических систем:

  • Tayfun-1: уже в серийном производстве с дальностью 560 км;
  • Tayfun-4: готовится к испытаниям, пролетит более 2000 км;
  • Cenk: ракета с радиусом действия 3000 км;
  • Стальной купол: собственная система противоракетной обороны.

Турция имеет вторую по численности армию в НАТО. В июле Анкара будет принимать саммит НАТО. Она стремится доказать, что способна самостоятельно гарантировать безопасность Европы. Особенно на фоне разговоров о возможном выводе войск США с континента.

Какие еще новости о турецком ВПК

Мы уже сообщали, что Турция продала Индонезии первую партию автономных дронов-истребителей. Их двигатель - украинского производства.

Также Турция может быть вынуждена присоединиться к региональной ядерной гонке, если Иран продолжит движение в сторону создания ядерного оружия. Глава МИД подчеркнул, что вопрос ядерных вооружений следует рассматривать "в более широком стратегическом контексте", назвав его проблемой самого высокого уровня.

