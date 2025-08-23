ua en ru
Неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область: в районе железнодорожной станции пожар

Суббота 23 августа 2025 04:02
Неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область: в районе железнодорожной станции пожар Фото: последствия атаки по железнодорожной станции пока неизвестны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, около часа назад канал Astra написал, что местные жители города Петров Вал пожаловались на взрывы. Населенный пункт якобы атаковали неизвестные дроны.

Кроме того, после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар, а в окнах жилых домов якобы выбиты стекла.

Позже канал опубликовал еще одни кадры возле ювелирного магазина "Алмаз", где было видно выбитые стекла. Напротив этого магазина, как сообщается, как раз и находится железнодорожная станция "Петров Вал".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и город. По его словам, силы ПВО якобы "отражают" налет дронов.

В то же время он проигнорировал информацию о пожаре в районе объекта, но утверждает, что в результате атаки якобы пострадали трое жителей. При этом он пишет про пожар другом месте.

"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет", - утверждает он.

Отметим, что перед этим на звуки взрывов жаловались жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае.

Взрывы в России

Напомним, что время от времени россияне жалуются на взрывы в Волгоградской области и других регионах России.

В частности, в ночь на 19 августа взрывы прогремели в Волгограде. Тогда после атаки неизвестных дронов пожар был на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Также информацию подтвердил и губернатор региона.

