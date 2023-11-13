Наличные доллары или гривневые депозиты: как лучше хранить сбережения во время войны

При подготовке материала использовались следующие источники: данные НБУ, закон о госбюджете-2024, комментарий директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева.

Наличная валюта, инфляция и депозиты

В общем, владельцы долларовых сбережений выиграли во время войны. Кроме очевидного покоя, они еще получили небольшую прибыль за это время. По данным НБУ, на декабрь 2021 года средний курс доллара в Украине был на уровне 27,20 грн/доллар. К октябрю 2023 г. он вырос на 40% до 38,05 грн/доллар. При этом официальная инфляция за это время составила 31%.

Очевидно, что ни один гривневый депозит не сможет обеспечить подобных результатов. По состоянию на декабрь 2021 года ставки по 12-месячным депозитам составляли 9%. В декабре 2022 года – 12,7%. То есть держатели депозитов с начала войны смогли получить около 20% дохода.

Ситуация изменилась в 2023 году, курс доллара упал с 40,2 грн. примерно на 6%. В то же время гривневые депозиты смогли дать более 10% пассивного дохода. Инфляция с начала года составила всего 3,8%.

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше. Правительство заложило в бюджете курс на конец 2024 года на уровне 42,1 грн/доллар, то есть ожидается рост более 10%.

По прогнозам правительства и НБУ, инфляция в 2024 году составит около 10%. Средние ставки по 12-месячным депозитам в банках составляют 14%, но они будут падать, поскольку НБУ снижает учетную ставку.

Оправдана ли стратегия хранения средств в долларах даже без получения дохода во время войны

Как отметил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, в условиях войны любая стратегия по сохранению средств вполне приемлема. Ведь по привычке граждане склонны больше доверять иностранной валюте как более крепкой, на которую не влияют сугубо украинские перипетии (состояние экономики, ситуация в банковском секторе, война, политические процессы и т.д.).

"Поэтому естественно, что определенной части граждан, особенно тем, кто живет в прифронтовых областях и имеют определенный валютный наличный запас, присущ консерватизм - "деньги, вот они, здесь, в руках, а на депозите - это не у меня", – сказал он.

По его мнению, это чисто психологический фактор, влияние которого усугубляется состоянием войны и сложностями в прогнозировании собственной жизни.

"Поэтому, на мой взгляд, к этому следует относиться не просто с пониманием, но и в определенной степени, как к важному аргументу", - добавил банкир.

Минимальная сумма депозита и сроки

Как отметил Замотаев, целесообразность депозита определяет клиент, имеющий на руках свободные средства. "На мой взгляд, наиболее "эффективной", учитывая ожидаемую доходность, суммой, с которой можно открыть депозит и "ощутить" его доходность, можно считать вклад от 50 тыс. грн и выше", - сказал он.

При этом, если учесть соотношение дохода и срока вклада, самыми популярными вкладами являются депозиты с размещением от 3 мес. до 6 мес. (доля таких вкладов уже превышает 50% всех новых депозитов, открытых в течение 2 месяцев), добавил эксперт.

Доход от депозитов

НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. В 2023 году депозиты снова превышают уровень ожидаемой инфляции.

Замотаев считает, что более корректным будет сравнивать гривневые вклады и вклады в иностранной валюте.

"Средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 9 месяцев до 1 года составляют 14% годовых, а средняя доходность депозитов сроком на 3-6 месяцев составляет 14,5%. А на фоне сокращения инфляции, которая в годовом исчислении снизилась до 5,3 %, "чистая" прибыль по гривневым вкладам (с учетом инфляции) составит до 6-7%", - сказал он.

В свою очередь, доходность валютных депозитов постепенно снижается: сейчас вектор снижения на вклады в долларах с размещением до 1 года приближается к 2-2,5% годовых, а аналогичные по сроку вклады в евро - до 1,5-1,8% годовых.

"Как видим, чистая прибыль гривневых депозитов в 2-2,5 раза выше доходности валютных вкладов", - добавил эксперт.

По его мнению, при существующих экономических прогнозах на 2024 год привлекательность гривневых вкладов по меньшей мере останется на постоянном уровне.

"То есть на сегодня, без учета "военного" фактора и уровня макрофинансовой помощи, которая позволяет покрывать до 50% всех расходов бюджета и фактически является стабилизатором экономики, вполне возможно, что гривневые вклады будут наиболее привлекательным инструментом для граждан не только для сохранения, но и приумножения собственного состояния", - сказал банкир.

Замотаев отметил, что сейчас долгосрочные прогнозы делать достаточно сложно, "однако можно сказать, что при сохранении текущей ситуации в декабре по сравнению с ноябрем ожидаемый прирост новых гривневых вкладов составит 15-20%".