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Украинцы держат наличными более 100 млрд долларов: данные на осень 2023 года

Украина, Вторник 17 октября 2023 11:48
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Украинцы держат наличными более 100 млрд долларов: данные на осень 2023 года Фото: валютные резервы украинцев превышают 100 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая сумма наличной иностранной валюты вне банков в Украине составляет 116 млрд долларов. Это сбережения граждан и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов держат в иностранной валюте", - написал он.

По его информации, по состоянию на 1 сентября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте составили 136 млрд долларов.

Как отметил Данилишин, в течение войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 п.п. (с 65% по состоянию на 1 января 2022 года до 69% по состоянию на 1 сентября 2023 года).

"Более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта (116 млрд долларов)", - написал он и добавил, что "это валюта вне банков".

Гривневые финансовые активы в структуре финансовых активов населения и бизнеса составляют 31%, из них в свою очередь на наличную гривну приходится 31%, на срочные вклады населения - 11%, на срочные вклады бизнеса - 11%, на текущие счета 42%, сообщил Данилишин.

Покупка валюты и переводы из-за границы

Напомним, украинцы за январь-сентябрь 2023 купили в банках наличной и безналичной валюты на 2,4 млрд долларов.

Кроме того, сумма валютных переводов из-за границы за первые 8 месяцев 2023 года составила 7,7 млрд долларов.

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