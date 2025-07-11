Трамп усиливает торговое давление: мировые валюты падают, доллар укрепляется

Доллар США укрепился после новых объявлений президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Он сообщил о 35% тарифе на Канаду и планах на пошлины в 15%-20% для большинства торговых партнеров.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доллар начал расти на фоне усиления неопределенности. Инвесторы обеспокоены новым витком тарифной войны США.

Канадский доллар и другие валюты падают

Канадский доллар снизился на 0,27%, до 1,3693 канадского доллара за доллар США, после объявления новых тарифов.

"Канада оказалась в центре удара. Это не тот конец недели, который мы хотели видеть", - прокомментировал аналитик IG Тони Сайкамор.

Реакция Евросоюза и других стран

Трамп намекнул, что Европейский Союз может получить письмо с указанием тарифных ставок уже в пятницу. Это поставило под сомнение ход торговых переговоров с Вашингтоном.

Евро снизился на 0,2%, до 1,1682 доллара, демонстрируя недельное падение почти на 0,9%. Австралийский доллар также упал на 0,11%, до 0,6581 доллара.

Позиция Бразилии и падение валют

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что надеется на дипломатическое решение в ответ на угрозу 50% пошлин, но готов на зеркальные меры. Несмотря на заявления, реал снизился и завершает неделю с потерей 2% - крупнейшей за почти пять месяцев.

Фунт стерлингов упал на 0,16%, до 1,3558 доллара, а новозеландский доллар потерял 0,34%, до 0,6015 доллара. Иена упала на 0,44%, до 146,91 за доллар, с недельным снижением примерно на 1,6% после введения Трампом пошлин на Токио в размере 25%.

Доллар сохраняет устойчивость, рынки на нервах

Хотя реакция рынков на текущую волну тарифов Трампа была умеренной по сравнению с событиями апреля, инвесторы остаются напряженными. Все ждут, станет ли 1 августа финальной датой нового витка торговой войны.

Доллар вырос на 0,2% по отношению к корзине валют, до 97,79, и завершает неделю ростом на 0,8%. "Пока неопределенность играет на руку доллару. И это может продолжиться еще пару недель", - отметил глава валютных исследований NAB Рэй Аттрилл.

Рекорды криптовалют на фоне нестабильности

Биткойн побил очередной исторический максимум, достигнув 117 685,96 доллара. Рост вызван спросом со стороны институциональных инвесторов.

"Этот рекорд отражает устойчивость глобального интереса к рисковым активам, несмотря на тарифы Трампа", - прокомментировал стратег DBS FX Чанг Вей Лян. Он также отметил позитив по поводу предстоящей "Криптонедели" в Конгрессе США.