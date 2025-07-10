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НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен

Украина, Четверг 10 июля 2025 15:40
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НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта поднялась к уровню 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8232 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,975 гривен за 1 евро (+0,1323 грн).
НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повысил курс доллара и поднял евро до 49 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро упал до 49,35 гривен.

Резервные валюты

По данным МВФ, доля доллара США в глобальных валютных резервах снизилась до 57,7% в первом квартале 2025 года.

Доля евро выросла до 20,1% - самого высокого уровня с конца 2022 года.

С начала года валютные рынки пережили резкие колебания. Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа.

Падение доллара резко ускорилось во втором квартале, когда он подешевел более чем на 7% после введения Трампом масштабных тарифов в "день освобождения" в начале апреля.

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